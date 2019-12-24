Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Примите мои самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.
Во время моего недавнего визита в гостеприимный Баку я увидел, какие большие усилия лично Вы приложили ради развития Вашей страны, повышения уровня жизни Вашего народа и укрепления международного авторитета Азербайджана.
С удовольствием вспоминаю дружественную атмосферу наших переговоров, подтвердивших взаимный интерес к дальнейшему развитию стратегического партнерства и большие возможности для углубления плодотворного сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой.
Верю, что успешное выполнение результатов, достигнутых в ходе переговоров, повлияет на возвышение на качественно новый уровень наших отношений.
Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы пригласить Вас посетить Украину с официальным визитом в удобное для Вас время.
Уверен, что Ваш будущий визит в Украину создаст возможность для укрепления новых достижений, полученных нами в украино-азербайджанском партнерстве.
Ваше превосходительство, желаю Вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности".
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