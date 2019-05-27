Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника – Дня Республики.

Азербайджанская Республика демонстрирует устойчивые темпы социально-экономического, научно-технического и культурного развития, что, безусловно, влияет на укрепление авторитета страны на мировой арене.

Убежден, что существующее между Украиной и Азербайджаном сотрудничество и в будущем будет развиваться в духе стратегического партнерства и на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности наших государств.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира, благополучия и прогресса".