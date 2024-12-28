28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.