Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.