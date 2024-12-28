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Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 17:55
Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана в связи с гибелью большого количества людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и соболезнования.

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Версия на английском языке Ukrainian President extends condolences to Ilham Aliyev over plane crash
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti İlham Əliyevə təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib

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