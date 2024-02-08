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Владимир Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева

Владимир Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 12:44
Владимир Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, президент Украины в своем аккаунте в соцсети "Х" пожелал Ильхаму Алиеву дальнейшей успешной и эффективной деятельности во имя благополучия азербайджанского народа.

"Поздравляю Ильхама Алиева с избранием президентом Азербайджана на новый срок. Ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран.

Благодарны Азербайджану за гуманитарную и другую помощь в историческое время борьбы нашего государства за свободу.

Ценю личные конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым, исполнение договоренностей и плодотворное взаимодействие между нашими командами.

Уверен, что стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке President of Ukraine congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Zelenski İlham Əliyevi təbrik edib: “Əminəm ki, strateji münasibətlərimiz yalnız möhkəmlənəcək”

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