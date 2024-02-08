Владимир Зеленский поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, президент Украины в своем аккаунте в соцсети "Х" пожелал Ильхаму Алиеву дальнейшей успешной и эффективной деятельности во имя благополучия азербайджанского народа.

"Поздравляю Ильхама Алиева с избранием президентом Азербайджана на новый срок. Ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран.

Благодарны Азербайджану за гуманитарную и другую помощь в историческое время борьбы нашего государства за свободу.

Ценю личные конструктивные и доверительные отношения с президентом Алиевым, исполнение договоренностей и плодотворное взаимодействие между нашими командами.

Уверен, что стратегические отношения между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться", - говорится в публикации.