Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

2023-й год - год 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева стал знаменательным годом для Азербайджана и лично для Вас. Именно в этом году был полностью восстановлен суверенитет Азербайджанской Республики.

Я благодарен Азербайджану и лично Вам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией.

Я высоко ценю установившиеся между нашими государствами отношения дружбы, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".