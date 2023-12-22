О нас

Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 13:05
Владимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

2023-й год - год 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева стал знаменательным годом для Азербайджана и лично для Вас. Именно в этом году был полностью восстановлен суверенитет Азербайджанской Республики.

Я благодарен Азербайджану и лично Вам за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность, за помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией.

Я высоко ценю установившиеся между нашими государствами отношения дружбы, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski İlham Əliyevi təbrik edib

Другие новости из категории

Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
Премьер-министр Грузии поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2023 г. 13:41
Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева
Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева
22 декабря 2023 г. 13:29
Король Иордании поздравил президента Азербайджана
Король Иордании поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2023 г. 13:19
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Украине
Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, отправленную Украине
22 декабря 2023 г. 13:16
В Баку завершилась конференция Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс
ФотоВ Баку завершилась конференция "Диалоги по деколонизации: наследие, вызовы и прогресс"
22 декабря 2023 г. 13:01
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана
22 декабря 2023 г. 12:46
Эдел Тадаль: Потеря Францией военной мощи открывает новые возможности для Гвианы
Эдел Тадаль: Потеря Францией военной мощи открывает новые возможности для Гвианы
22 декабря 2023 г. 12:41
Президент Кыргызстана поздравил азербайджанского лидера
Президент Кыргызстана поздравил азербайджанского лидера
22 декабря 2023 г. 12:32
Бренда Ванабе: Новая Каледония все еще переживает негативные последствия французского колониализма
Бренда Ванабе: Новая Каледония все еще переживает негативные последствия французского колониализма
22 декабря 2023 г. 12:25
Представитель Джибути: Франция всегда стремилась установить господство в Африке
Представитель Джибути: Франция всегда стремилась установить господство в Африке
22 декабря 2023 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi