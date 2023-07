Владимир Зеленский поблагодарил президента Ильхама Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте, сообщает Report.

"Приветствую решение о выделении помощи на закупку энергетического оборудования для нужд Украины. Эта поддержка дружественного Азербайджана важна для обеспечения стабильности энергетического комплекса Украины перед лицом постоянных атак. Мы продолжаем активно работать с нашими партнерами, чтобы подготовить энергосистему к зиме", - отметил Зеленский.