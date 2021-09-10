Владимир Устинов: Странам Каспия стоит выстраивать единую систему безопасности вокруг него

Для развития прикаспийского региона как единого экономического, гуманитарно-образовательного и информационного пространства необходима разработка стратегии.

Для развития прикаспийского региона как единого экономического, гуманитарно-образовательного и информационного пространства необходима разработка стратегии.

Как передает Report, об этом сказал Полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов в ходе проходящего в Астрахани VI Каспийского медиафорума.

«Три года назад в рамках пятого Прикаспийского саммита в Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспия, чему предшествовал 20-летний период согласования. Конвенция закрепляет исключительную ответственность пяти прикаспийских государств за судьбу Каспийского моря. Были приняты условия сотрудничества между государствами Каспия в развитии экономической, военной и экологической сфер. Одной из перспективных областей сотрудничества является туризм», - сказал Устинов.

По его словам, курорты Каспийского моря потенциально могут принимать ежегодно более миллиона туристов. «Для этого, безусловно, необходимо создание совместной инфраструктуры, развитие туристического кластера и приобретение информационного сопровождения таких проектов.

Прикаспийским государствам целесообразно шаг за шагом выстраивать единую систему безопасности вокруг Каспия, учитывая долгосрочные интересы всех сторон. "Мы прекрасно понимаем, какая ответственность лежит на прикаспийских странах за обеспечение безопасности региона, так как в непосредственной близости от Каспийского моря находятся такие очаги нестабильности, как Ближний Восток и Афганистан. Поэтому тесное сотрудничество требуется для безопасности наших народов», - подчеркнул Устинов.

По его словам, Прикаспийский регион имеет много стратегических преимуществ: географическое положение, богатое историческое и культурное наследие, разнообразие природных и биологических ресурсов.

«Имея статус приграничного региона, Астраханская область является не только надежным форпостом России, но и активным проводником межгосударственного сотрудничества в Прикаспии, одним из лидеров в развитии перспективного сотрудничества с Прикаспийскими государствами», - сказал Устинов.

Он особо подчеркнул, что область является многолетней гостеприимной площадкой медиафорума. В этом году форум собрал более 300 участников из стран каспийской пятерки. "Тесное сотрудничество требует сама жизнь. Налаживание эффективного диалога и создание единого информационного поля стран каспийского региона - первостепенные задачи форума», - подытожил Устинов.

В рамках мероприятия каспийская столица России приняла представителей средств массовой информации, политологов, экспертов и аналитиков из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России, Туркменистана, а также Узбекистана. Организаторами международного проекта выступают правительство Астраханской области, ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" и политологический центр "Север-Юг" при поддержке Россотрудничества и Ростуризма.

В этом году темой форума стали этнокультурные коммуникации в медиапространстве, а также экологический и этнокультурный туризм. Данный проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-членов СНГ.