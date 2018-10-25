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    Владимир Путин: Темы VI Международного гуманитарного форума в Баку значимы

    © Report

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку VI Международном гуманитарном форуме  зачитано адресованное участникам форума письмо президента Российской Федерации Владимира Путина.

    Как сообщает Report, письмо зачитала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

    В письме, в частности, говорится: "Приветствую гостей VI Международного гуманитарного форума в Баку. Уже в шестой раз этот форум проводится в Баку. Обсуждаемые здесь темы значимы. На форуме будут обсуждены различные актуальные вопросы, касающиеся в том числе образования, информационной безопасности, а также другие темы. Хочу выразить наилучшие пожелания участникам форума".

    В настоящее время Форум продолжает свою работу.

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