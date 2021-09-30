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Владимир Путин совершит визит в Турцию

Владимир Путин совершит визит в Турцию Президент России Владимир Путин совершит визит в Турцию.
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 14:59
Владимир Путин совершит визит в Турцию
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин совершит визит в Турцию.

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по возвращении в Турцию, после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что на встрече пригласил В.Путина совершить ответный визит в Турцию, на что был дан  утвердительный ответ.

"Кроме того, я предложил до конца года провести в Турции заседание Совета стратегического сотрудничества высоко уровня и получил положительный ответ", - сказал президент Турции.

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Версия на английском языке Vladimir Putin to visit Turkey
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Türkiyəyə səfər edəcək

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