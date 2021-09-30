Президент России Владимир Путин совершит визит в Турцию.
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам по возвращении в Турцию, после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что на встрече пригласил В.Путина совершить ответный визит в Турцию, на что был дан утвердительный ответ.
"Кроме того, я предложил до конца года провести в Турции заседание Совета стратегического сотрудничества высоко уровня и получил положительный ответ", - сказал президент Турции.