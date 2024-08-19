Владимир Путин: Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке

Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке.

Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это и компании ЛУКойл, и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, СОЛЛЕРС, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны областям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмашхолдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена", - отметил российский лидер.