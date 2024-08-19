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Владимир Путин: Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке

Владимир Путин: Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 17:15
Владимир Путин: Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке

Российские компании чувствуют себя вполне комфортно на азербайджанском рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это и компании ЛУКойл, и КАМАЗ, которая организовала сборочное производство, СОЛЛЕРС, УАЗ. Они работают успешно, и есть перспектива развития. Мы благодарны областям Азербайджана за созданные для их работы условия. Трансмашхолдинг заключил в феврале очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для бакинского метрополитена", - отметил российский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Şirkətlərimiz Azərbaycanda özlərini rahat hiss edir"

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