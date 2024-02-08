President
О нас

Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном

Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого Вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном

Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого Вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Российской Федерации Владимира Путина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его победы на выборах.

Президент России в послании также отметил: "Придаем большое значение союзническим отношениям с Баку. Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".

Владимир Путин пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Bakı ilə müttəfiqlik münasibətlərinə böyük əhəmiyyət veririk"

Другие новости из категории

Давид Арахамия: Произошедшее в ПАСЕ является досадным недоразумением
Давид Арахамия: Произошедшее в ПАСЕ является досадным недоразумением
8 февраля 2024 г. 20:36
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Азербайджан и Иордания обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество
ФотоАзербайджан и Иордания обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество
8 февраля 2024 г. 20:28
Глава фракции Верховной Рады Украины поздравил президента Ильхама Алиева
Глава фракции Верховной Рады Украины поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:24
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Шарль Мишель поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана
Шарль Мишель поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана
8 февраля 2024 г. 19:48
Джейхун Байрамов встретился с делегацией Федерального сената Бразилии
ФотоДжейхун Байрамов встретился с делегацией Федерального сената Бразилии
8 февраля 2024 г. 19:36
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31
Верховная Рада Украины призвала ПАСЕ и Милли Меджлис к диалогу и налаживанию сотрудничества
Верховная Рада Украины призвала ПАСЕ и Милли Меджлис к диалогу и налаживанию сотрудничества
8 февраля 2024 г. 19:13
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi