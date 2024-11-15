Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в контексте договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Азербайджан в августе 2024 года, а также с учетом недавних контактов в Баку председателя правительства России Михаила Мишустина обсуждены вопросы практической реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленности и транспорта.

Стороны вновь подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях в целях реализации обсужденных вопросов.

14:18

Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.