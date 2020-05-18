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Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

18 мая президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

В ходе телефонного разговора главы государств говорили о работе, проводимой в области борьбы с пандемией коронавируса, провели обмен мнениями об осуществляемых в данном направлении в условиях взаимной координации мерах на погранично-пропускных пунктах наших стран.

Подчеркнув успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех сферах, главы государств также обсудили перспективы развития сотрудничества в постпандемический период.

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