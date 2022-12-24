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Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву 24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 15:01
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Во время телефонного разговора Владимир Путин искренне поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Во ходе беседы были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в том числе, с обеспечением безопасности на азербайджано-армянской границе.

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Версия на английском языке Vladimir Putin makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib

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