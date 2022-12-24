Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Во время телефонного разговора Владимир Путин искренне поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Во ходе беседы были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в том числе, с обеспечением безопасности на азербайджано-армянской границе.