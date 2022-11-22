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Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву 22 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 21:52
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

22 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Обсуждены также перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере.

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevə zəng edib

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