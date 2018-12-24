Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщили Report в пресс-службе президента Азербайджана, Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе беседы было отмечено, что 2018 год был очень плодотворным годом в истории азербайджано-российских отношений, взаимные визиты глав государств, многочисленные контакты в рамках международных мероприятий подняли наши связи на еще более высокий уровень. Президенты выразили уверенность в том, что позитивная динамика в наших двусторонних отношениях продолжится и в 2019 году и азербайджано-российские связи стратегического партнерства будут развиваться и впредь.