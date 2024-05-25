Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня.
Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.
Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания".