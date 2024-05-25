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Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости.
Внешняя политика
25 мая 2024 г. 11:01
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня.

Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам – счастья и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevi Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

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