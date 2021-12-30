Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Новым годом.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Новым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В поздравлении отмечается, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей – это, как подчёркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств.