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Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с Новым годом

Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с Новым годом Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Новым годом.
Внешняя политика
30 декабря 2021 г. 13:32
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с Новым годом
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Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Новым годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В поздравлении отмечается, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей – это, как подчёркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств.

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Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates President Ilham Aliyev on New Year
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini Yeni il münasibətilə təbrik edib

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