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Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения 24 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2023 г. 12:28
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева с днем ​​рождения

24 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Владимир Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что двусторонние дружеские отношения успешно развиваются в различных сферах, была выражена уверенность в том, что наши связи будут расширяться и впредь.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.

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Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates President Ilham Aliyev on his birthday
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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