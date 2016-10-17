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    Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

    Российско-азербайджанские отношения развиваются динамично в духе стратегического партнерства

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. 

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович,

    Примите сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

    За прошедшие четверть века Азербайджан добился общепризнанных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического и научно-технического развития. Ваша страна по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене.

    С удовлетворением отмечаю, что российско-азербайджанские отношения, основывающиеся на прочных традициях добрососедства и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее укреплять конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также координацию усилий в международных делах.

    От души желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания".

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