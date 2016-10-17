Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.

За прошедшие четверть века Азербайджан добился общепризнанных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического и научно-технического развития. Ваша страна по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене.

С удовлетворением отмечаю, что российско-азербайджанские отношения, основывающиеся на прочных традициях добрососедства и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее укреплять конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также координацию усилий в международных делах.

От души желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания".