Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите сердечные поздравления по случаю 25-й годовщины восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики.
За прошедшие четверть века Азербайджан добился общепризнанных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического и научно-технического развития. Ваша страна по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене.
С удовлетворением отмечаю, что российско-азербайджанские отношения, основывающиеся на прочных традициях добрососедства и взаимного уважения, динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее укреплять конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также координацию усилий в международных делах.
От души желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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