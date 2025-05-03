О нас

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы.
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 16:23
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы.

Как передает Report, в тексте письма говорится: 

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От души поздравляю Вас по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.

Убежден, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Прошу передать всем ветеранам, проживающим на Азербайджанской земле, слова искренней признательности, сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

Другие новости из категории

Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Глава нацобороны Турции принял замминистра обороны Азербайджана
Глава нацобороны Турции принял замминистра обороны Азербайджана
3 мая 2025 г. 13:40
Кения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət
ФотоКения проявляет интерес к азербайджанской модели ASAN Xidmət
3 мая 2025 г. 12:13
Ильхам Алиев поздравил президента Польши
Ильхам Алиев поздравил президента Польши
3 мая 2025 г. 11:34
Азербайджан и Непал обсудили взаимодействие на международных платформах
ФотоАзербайджан и Непал обсудили взаимодействие на международных платформах
3 мая 2025 г. 10:49
МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции
МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции
3 мая 2025 г. 10:00
Массовые захоронения в Карабахе привлекли внимание европейских СМИ
Массовые захоронения в Карабахе привлекли внимание европейских СМИ
3 мая 2025 г. 10:00
Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы
Посол Азербайджана обсудил с представителем МИД Таиланда экономические вопросы
3 мая 2025 г. 06:37
Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность
Ялчын Рафиев обсудил с госминистром Великобритании региональную стабильность
3 мая 2025 г. 04:46
Постпред Пакистана: Индия использует терроризм на государственном уровне
Постпред Пакистана: Индия использует терроризм на государственном уровне
2 мая 2025 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi