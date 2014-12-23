Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От души поздравляю Вас с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в государственной деятельности и всего самого доброго.

Высоко ценю дружеские, доверительные отношения, сложившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана.

С уважением и наилучшими пожеланиями Вам и Вашей семье".