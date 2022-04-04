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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 30-летием установления дипотношений между странами. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в поздравительном послании говорится:
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 10:46
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 30-летием установления дипотношений между странами. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в поздравительном послании говорится:

"За прошедшие десятилетия удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Опираясь на трехсторонние договоренности, заключенные в прошлом и позапрошлом годах, мы вместе работаем над упрочением стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Нынешний год ознаменован важным достижением – подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов".

Российский лидер пожелал азербайджанскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана – благополучия и процветания.

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Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevi təbrik edib

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