Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене.

Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерского взаимодействия в международных делах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийской регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики – мира и процветания".