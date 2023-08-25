Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".