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Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.
Внешняя политика
25 августа 2023 г. 20:10
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Mehriban Əliyevanı təbrik edib

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