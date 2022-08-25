О нас

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю дня рождения.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 20:08
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю дня рождения.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений между нашими государствами, которые в этом году вышли на новый уровень союзнических. Убежден, что конструктивные двусторонние связи по многим направлениям, дружба наших народов будут и далее укрепляться.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Ильхаму Гейдаровичу и всей Вашей семье".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates Mehriban Aliyeva on her birthday
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Самое важное

ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
25 августа 2022 г. 15:58
Карабах еще больше сближает тюркоязычные государства
Карабах еще больше сближает тюркоязычные государства
25 августа 2022 г. 13:37
Ильхам Алиев проинформировал Токаева о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений
Ильхам Алиев проинформировал Токаева о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений
24 августа 2022 г. 19:21
Президент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев награжден высшим орденом Казахстана
24 августа 2022 г. 15:52
Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности
Чингиз Аскеров: Армения должна выплатить компенсацию, а не уклоняться от ответственности
24 августа 2022 г. 15:14
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении
Азербайджан укажет сумму компенсации по иску в ЕСПЧ против Армении
24 августа 2022 г. 13:38
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
В Лачынском коридоре демонтируют посты российских миротворцев
ФотоВ Лачынском коридоре демонтируют посты российских миротворцев
24 августа 2022 г. 13:08
Потерпевшие по делу Чырагов и другие против Армении посетили Лачын
ФотоПотерпевшие по делу "Чырагов и другие против Армении" посетили Лачын
24 августа 2022 г. 13:06
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому
Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому
24 августа 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi