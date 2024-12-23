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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2024 г. 17:17
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.

Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет Вашей семье".

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Версия на английском языке Vladimir Putin congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevi təbrik edib

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