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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 20:09
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin İlham Əliyevi təbrik edib

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