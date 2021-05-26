Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня.

Высоко ценим отношения с Азербайджаном, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях – на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – благополучия и процветания".