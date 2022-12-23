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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 12:34
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между нашими государствами.

Искренне дорожу нашими доверительными, товарищескими отношениями. Уверен, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать самый теплый привет Вашей семье".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Azərbaycan liderini təbrik edib

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