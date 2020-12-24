Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днём рождения

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджанского государства и процветания нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие наших основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.