Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент России Владимир Путин поздравил главу нашего государства с уверенной победой правящей Партии "Ени Азербайджан" на парламентских выборах, пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в дальнейшей деятельности, а народу Азербайджана процветания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента России за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием опирающихся на стратегическое партнерство дружественных отношений во всех сферах и выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.