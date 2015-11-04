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    Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

    Президент России позвонил президенту Азербайджана

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин поздравил главу нашего государства с уверенной победой правящей Партии "Ени Азербайджан" на парламентских выборах, пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в дальнейшей деятельности, а народу Азербайджана процветания.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил президента России за оказанное внимание и поздравления.

    Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием опирающихся на стратегическое партнерство дружественных отношений во всех сферах и выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей.

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