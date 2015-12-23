Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

Как настоящий друг нашей страны Вы вносите большой личный вклад в укрепление взаимовыгодного российско-азербайджанского сотрудничества в различных областях. Рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами и тесной совместной работы на благо братских народов наших стран.

От души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго Вам и Вашей семье".