Путин: Уходящий год был весьма насыщенным и плодотворным для российско-азербайджанских отношений

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим новым, 2016 годом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в поздравлении В.Путин отметил, что уходящий год был весьма насыщенным и плодотворным для российско-азербайджанских отношений, и выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между двумя странами в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.