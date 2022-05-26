Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Общепризнаны успехи, достигнутые Вашей страной в социально-экономическом развитии. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении многих актуальных вопросов международной повестки дня.

С удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам - счастья и процветания".