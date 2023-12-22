Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Примите искренние поздравления по случаю дня рождения.
Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами.
Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье".