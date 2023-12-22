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Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 19:18
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления по случаю дня рождения.

Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами.

Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье".

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Версия на английском языке Vladimir Putin sends congratulatory letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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