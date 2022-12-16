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Владимир Георгиев: Азербайджан - страна назначения для мигрантов их соседних стран

Владимир Георгиев: Азербайджан - страна назначения для мигрантов их соседних стран Азербайджан стал одним из первых пунктов назначения, куда прибывают мигранты из соседних стран.
Внешняя политика
16 декабря 2022 г. 18:11
Владимир Георгиев: Азербайджан - страна назначения для мигрантов их соседних стран

Азербайджан стал одним из первых пунктов назначения, куда прибывают мигранты из соседних стран.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства международной организации по миграции (МОМ) в Азербайджане Владимир Георгиев.

По его словам, пандемия COVID 19 наложила определенные ограничения на передвижения, что сказалось и на миграцию. Но после их снятия все больше людей стремятся посетить Азербайджан и остаться здесь по разным причинам: отдых, бизнес и пр.

"В связи с этим, освобождение Карабаха открывает новые возможности для мигрантов по ведению бизнеса", - добавил он.

В.Георгиев рассказал, что сейчас улучшение миграционных вопросов в стране базируется на трех принципах: устойчивость, мобильность, управление.

"Устойчивость предполагает обеспечение стабильности ситуации для мигрантов в уязвимых условиях. А в рамках стратегии управления подразумевается сотрудничество с другими структурами по реализации инклюзивного управления миграционными процессами",- заключил он

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Georgiyev: “Qarabağın azad edilməsi miqrantlar üçün yeni biznes imkanları açır”
Версия на английском языке Vladimir Georgiev: Azerbaijan is a destination for migrants from neighboring countries

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