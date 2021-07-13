Владимир Борисенко: "В Баку одобрили соглашения украинских бизнесменов"

Президент Промышленно-торговой палаты Полтавской области Украины Владимир Борисенко встретился в городе Кременчуг с представителями "Украино-азербайджанского молодежного движения

Президент Промышленно-торговой палаты Полтавской области Украины Владимир Борисенко встретился в городе Кременчуг с представителями "Украино-азербайджанского молодежного движения".

Как передает восточноевропейское бюро Report, во встрече также приняли участие заведующая отделом Палаты в городе Кременчуг Лариса Михайлик и советник президента Палаты Вячеслав Макеев, а председатель движения Акбар Гусейнзаде проинформировал о вновь созданных организациях.

В.Борисенко выразил заинтересованность в объединении украинской и азербайджанской молодежи в движении, и выразил свою поддержку молодежи. Он отметил, что Украине всегда была нужна активность граждан других национальностей.

Он напомнил о недавнем визите в Баку президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова: "Визит получился интересным. Наши бизнесмены отправились к вам с готовыми соглашениями о сотрудничестве. В Азербайджане все эти соглашения рассмотрели и одобрили. Соглашения были подписаны. Очень интересное совпадение: именно после этого визита в Украине появилось подобное движение. В вашем движении преобладают молодые предприниматели. С этой точки зрения сотрудничество с вами и общее дело, о котором я упомянул выше, будут плодотворными".

Встреча продолжилась обсуждениями о взаимосотрудничестве.