Владельцы дипломатических и служебных паспортов между Азербайджаном и Руандой освобождены от визового режима

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Венсаном Бирутой в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Венсаном Бирутой в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами

Джейхун Байрамов привлек внимание к развитию отношений Азербайджана с рядом стран африканского региона, в том числе с Руандой, особенно в период председательства в Движении неприсоединения (ДН).

В этой связи была отмечена возможность развития сотрудничества между двумя странами, несмотря на их географическую удаленность друг от друга, и была выражена уверенность, что механизм политических консультаций в этом направлении может внести позитивный вклад в этот процесс.

Министр Венсан Бирута с удовлетворением отметил опыт успешного председательства Азербайджана в ДН, важные инициативы, в частности в период пандемии COVID-19.

В ходе встречи были подписаны "Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Руанды" и "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Руанды об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визового требования".