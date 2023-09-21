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Владельцы дипломатических и служебных паспортов между Азербайджаном и Руандой освобождены от визового режима

Владельцы дипломатических и служебных паспортов между Азербайджаном и Руандой освобождены от визового режима Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Венсаном Бирутой в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 22:10
Владельцы дипломатических и служебных паспортов между Азербайджаном и Руандой освобождены от визового режима

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Венсаном Бирутой в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами

Джейхун Байрамов привлек внимание к развитию отношений Азербайджана с рядом стран африканского региона, в том числе с Руандой, особенно в период председательства в Движении неприсоединения (ДН).

В этой связи была отмечена возможность развития сотрудничества между двумя странами, несмотря на их географическую удаленность друг от друга, и была выражена уверенность, что механизм политических консультаций в этом направлении может внести позитивный вклад в этот процесс.

Министр Венсан Бирута с удовлетворением отметил опыт успешного председательства Азербайджана в ДН, важные инициативы, в частности в период пандемии COVID-19.

В ходе встречи были подписаны "Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и международного сотрудничества Руанды" и "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Руанды об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визового требования".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Ruanda arasında diplomatik və xidməti pasport sahibləri viza tələbindən azad edilib

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