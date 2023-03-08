Владанка Андреева: В мире 37% женщин все еще не пользуются интернетом

"В мире 37% женщин все еще не пользуются интернетом. Хотя они составляют почти половину населения мира, женщин, имеющих доступ к интернету, на 259 миллионов человек меньше, чем мужчин".

"В мире 37% женщин все еще не пользуются интернетом. Хотя они составляют почти половину населения мира, женщин, имеющих доступ к интернету, на 259 миллионов человек меньше, чем мужчин".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой по случаю Международного женского дня.

"Темой Международного женского дня в этом году является "DigitALL: Инновации и технологии для гендерного равенства". Наша жизнь зависит от интеграции в технологии: участие в онлайн-курсах, выполнение звонков, банковских операций или запись на медосмотр требуют цифровых знаний.

Если женщины не будут пользоваться интернетом и не будут чувствовать себя безопасно в нем, они не смогут получить необходимых знаний для осуществления деятельности на цифровых платформах. Это, в свою очередь, сильно уменьшает возможности женщин и девушек для создания карьеры в сфере науки, технологий, инженерии и математики (STEM). До 2050 года 75% всех видов работ будут связаны со сферами STEM" – отметила представитель ООН.