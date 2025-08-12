О нас

Внешняя политика
12 августа 2025 г. 21:44
Владанка Андреева: Совместная декларация является исторической вехой в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени представительства Организации Объединенных Наций в Азербайджане передаю Вам искренние поздравления по случаю успешного подписания Совместной декларации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это важное соглашение является исторической вехой в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в то же время оно обещает обеспечение постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Организация Объединенных Наций решительно поддерживает все усилия, направленные на установление мира, диалога и доверия в регионе. Мы ценим Вашу приверженность и приверженность премьер-министра Пашиняна постоянному диалогу, а также Ваше мужество и лидерство в мирном решении давно назревших вопросов.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю твердую приверженность Организации Объединенных Наций продолжению партнерства и сотрудничества с Азербайджаном, в частности, посредством реализации Рамочного документа ООН о сотрудничестве в области устойчивого развития, охватывающего 2026-2030 годы. Рамочный документ о сотрудничестве, который в настоящее время разрабатывается в тесном сотрудничестве с правительством Азербайджана, будет по-прежнему согласовываться с национальными приоритетами развития и повесткой дня по устойчивому развитию на период до 2030 года.

Этот документ будет служить платформой для стратегического сотрудничества, поддерживающего инклюзивное социально-экономическое развитие Азербайджана, его деятельность, связанную с климатом, и устойчивый мир.

Еще раз поздравляю Вас с этим историческим достижением. Организация Объединенных Наций готова и впредь оказывать поддержку Азербайджану в его усилиях по укреплению мира, безопасности и устойчивого развития на Южном Кавказе, в частности, обеспечивая ключевую роль женщин и молодежи в реализуемых инициативах".

Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: Birgə Bəyannamə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında tarixi mərhələdir

