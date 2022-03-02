Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене

На 18 марта запланировано проведение диалога на высоком уровне ООН-Азербайджан

На протяжении года будет проведен ряд мероприятий в связи с 30-летием сотрудничества Азербайджана и ООН.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила журналистам.

"Весь год будут проходить мероприятия, посвященные 30-летию установления сотрудничества. Мы начали наши отношения 30 лет назад, когда Азербайджан был молодой страной, а сегодня это сильный партнер на международной арене", - заявила резидент-координатор ООН.

По ее словам, в рамках серии мероприятий на 18 марта запланировано проведение диалога на высоком уровне ООН-Азербайджан, в ходе которого будет обсуждено сотрудничество в постконфликтный период и период после пандемии COVID-19. Также планируется проведение весной благотворительного базара и др.

Азербайджан стал членом ООН 2 марта 1992 года. Постоянное представительство Азербайджана при ООН было открыто 6 мая того же года.