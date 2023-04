Владанка Андреева поздравила азербайджанский народ с праздником Рамазан

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила поздравления по случаю праздника Рамазан.

Как передает Report , соответствующей публикацией глава офиса ООН поделилась на своей странице в Twitter.

"От имени миссии ООН в Азербайджане искренне поздравляю азербайджанский народ с праздником Рамазан. Пусть этот день принесет вам мир, счастье и благополучие.

С праздником Рамазан!", - говорится в твите.