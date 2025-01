Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась впечатлениями от прогулки по Баку в первый день нового года.

Как сообщает Report, фотографиями новогодней прогулки резидент-координатор поделилась на своей странице в социальной сети "Х".

"Славный день в Баку. Начинаю новый год с позитивом и красотой природы", - написала Андреева.