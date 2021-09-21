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Владанка Андреева: ООН готова оказать поддержку в проведении восстановительных работ в Карабахе

Владанка Андреева: ООН готова оказать поддержку в проведении восстановительных работ в Карабахе Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова встретилась с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 19:02
Владанка Андреева: ООН готова оказать поддержку в проведении восстановительных работ в Карабахе

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова встретилась с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как сообщили Report в Госкомитете, цель встречи - развитие двусторонних связей между Госкомитетом и представительством ООН в Азербайджане.

Председатель Государственного комитета Бахар Мурадова поздравила Владанку Андрееву с началом работы на новой и важной должности и пожелала успехов в работе.

Подчеркнув, что меры, предпринимаемые Государственным комитетом в области расширения экономических прав и возможностей женщин, обеспечения гендерного равенства, особенно в области борьбы с бытовым насилием, заслуживают высокой оценки, В.Андреева отметила, что сотрудничество в этой области будет развиваться.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане также отметила о готовности ООН оказать как техническую, так и материальную поддержку в строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке ФотоVladanka Andreeva says UN ready to support construction work in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоVladanka Andreeva: "BMT azad edilən ərazilərdə görülən quruculuq işlərinə dəstək göstərməyə hazırdır"

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