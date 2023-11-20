Владанка Андреева: ООН активно поддерживает защиту прав женщин в Азербайджане

ООН активно поддерживает идею защиты и расширения прав женщин в Азербайджане.

ООН активно поддерживает идею защиты и расширения прав женщин в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, вопрос обеспечения прав женщин – интегральная часть повестки дня ООН.

"Сегодня мы должны использовать всевозможные платформы для диалога по проблеме гендерного равенства",- добавила Андреева.

Резидент-координатор ООН подчеркнула, что позитивные результаты в вопросах гендерного равенства и расширения возможностей женщин могут вдохновить к новым инициативам в этом направлении в будущем.