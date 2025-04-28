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Владанка Андреева: На COP29 мы видели, как гражданское общество объединилось для демонстрации силы коллективных действий

Владанка Андреева: На COP29 мы видели, как гражданское общество объединилось для демонстрации силы коллективных действий Владанка Андреева: На COP29 мы видели, как гражданское общество объединилось для демонстрации силы коллективных действий
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 10:52
Владанка Андреева: На COP29 мы видели, как гражданское общество объединилось для демонстрации силы коллективных действий

Коалиция НПО на COP29 продемонстрировала яркий пример того, как организации из стран, наиболее подверженных последствиям изменения климата, объединили усилия для обеспечения учета мнения гражданского общества в процессе климатических переговоров и при формировании итоговых решений.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на церемонии открытия учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга.

"На COP29 в Баку в прошлом году мы видели, как гражданское общество объединилось, чтобы продемонстрировать силу коллективных действий. Коалиция НПО на СOP29 стала фантастическим примером того, как НПО из стран, наиболее пострадавших от изменения климата, объединились для обеспечения того, чтобы взгляды гражданского общества повлияли на переговоры по климату и их окончательные результаты. В ходе обсуждения вопросов финансирования мер по борьбе с изменением климата, разработки стратегий адаптации и поиска справедливых решений, неправительственные организации подтвердили принцип, согласно которому значимый прогресс в данной сфере возможен только при условии активного участия гражданского общества в обсуждении и предоставления ему права голоса при принятии решений", - отметила она.

Отмечая важную роль НПО в решении глобальных вопросов, Владанка Андреева выразила готовность к укреплению сотрудничества с ними.

"Как представительство ООН в Азербайджане, моя команда и я с нетерпением ожидаем продолжения работы с гражданским обществом, а также со всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь Азербайджану достичь своих национальных приоритетов в области развития и целей устойчивого развития в 2030 году. Очень надеюсь, что в ближайшие два дня конференции вы будете говорить на языке солидарности, и к концу второго дня будут приняты какие-то значимые, продуманные, прорывные решения, которые приведут к эффективному сотрудничеству", - добавила она.

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Версия на английском языке Vladanka Andreeva calls for stronger NGO partnerships after COP29 breakthrough
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: COP29-da kollektiv fəaliyyətin gücünü nümayiş etdirmək üçün bir araya gəldiyini gördük

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