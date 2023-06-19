Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев

Будет разработана новая дорожная карта для решения проблем беженцев.
Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвященном 20 июня - Всемирному дню беженцев.
По ее словам, Азербайджан - страна, которая сталкивалась с проблемой вынужденных переселенцев и имеет опыт в этой области.
"Эта страна предоставила место и позаботилась о двух тысячах беженцев, прибывших из-за границы. ООН также демонстрирует солидарность с людьми, которые были вынуждены покинуть свою Родину. К сожалению, в результате событий в Украине, Судане число беженцев в мире продолжает расти", - заявила Владанка Андреева.