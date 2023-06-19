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Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев

Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев Будет разработана новая дорожная карта для решения проблем беженцев.
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 19:34
Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев

Будет разработана новая дорожная карта для решения проблем беженцев.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвященном 20 июня - Всемирному дню беженцев.

По ее словам, Азербайджан - страна, которая сталкивалась с проблемой вынужденных переселенцев и имеет опыт в этой области.

"Эта страна предоставила место и позаботилась о двух тысячах беженцев, прибывших из-за границы. ООН также демонстрирует солидарность с людьми, которые были вынуждены покинуть свою Родину. К сожалению, в результате событий в Украине, Судане число беженцев в мире продолжает расти", - заявила Владанка Андреева.

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Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: "Qaçqınların problemlərinin həlli üçün yeni yol xəritəsi hazırlanacaq"

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