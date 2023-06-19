Владанка Андреева: Будет разработана новая дорожная карта по решению проблем беженцев

Будет разработана новая дорожная карта для решения проблем беженцев.

Будет разработана новая дорожная карта для решения проблем беженцев.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии, посвященном 20 июня - Всемирному дню беженцев.

По ее словам, Азербайджан - страна, которая сталкивалась с проблемой вынужденных переселенцев и имеет опыт в этой области.

"Эта страна предоставила место и позаботилась о двух тысячах беженцев, прибывших из-за границы. ООН также демонстрирует солидарность с людьми, которые были вынуждены покинуть свою Родину. К сожалению, в результате событий в Украине, Судане число беженцев в мире продолжает расти", - заявила Владанка Андреева.