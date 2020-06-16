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Визовый центр Великобритании возобновляет работу

Визовый центр Великобритании возобновляет работу

Визовый центр Великобритании возобновит свою работу с 22 июня. Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане.

Желающие получить визу в Великобританию и граждане Великобритании, желающие обновить свои паспорта, могут проверить веб-сайт компании TLS для получения самой последней информации о местных сервисах. 

Продлить британский паспорт можно будет за 9 месяцев до истечения срока действия текущего.

Ранее визовый центр приостановил работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

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