Кылыч: Визиты президента Азербайджана вносят значительный вклад в сплочение тюркского мира

Важно и приятно видеть развитие отношений между Турцией и тюркскими республиками, получившими независимость после распада Советского Союза.

Визит президента Азербайджана в Кыргызстан вносит вклад в сплочение тюркского мира.

Об этом Report заявил директор Евразийского исследовательского центра Турции Алев Кылыч.



"Подписание Нахчыванского соглашения в 2009 году положило начало созданию Совета сотрудничества тюркоязычных государств, одним из инициаторов которого был Азербайджан", отметил он.

По словам директора Евразийского исследовательского центра, сегодня этот процесс уже институционализирован как Организация тюркских государств и приобрел статус международной организации.

"Мы рассматриваем визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан и Кыргызстан и визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку как попытки дальнейшего сотрудничества в этом направлении и считаем, что они вносят значительный вклад в сплочение тюркского мира",- сказал Кылыч.