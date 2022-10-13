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Кылыч: Визиты президента Азербайджана вносят значительный вклад в сплочение тюркского мира

Кылыч: Визиты президента Азербайджана вносят значительный вклад в сплочение тюркского мира Важно и приятно видеть развитие отношений между Турцией и тюркскими республиками, получившими независимость после распада Советского Союза.
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 13:00
Кылыч: Визиты президента Азербайджана вносят значительный вклад в сплочение тюркского мира

Визит президента Азербайджана в Кыргызстан вносит вклад в сплочение тюркского мира.

Об этом Report заявил директор Евразийского исследовательского центра Турции Алев Кылыч.

"Подписание Нахчыванского соглашения в 2009 году положило начало созданию Совета сотрудничества тюркоязычных государств, одним из инициаторов которого был Азербайджан", отметил он.

По словам директора Евразийского исследовательского центра, сегодня этот процесс уже институционализирован как Организация тюркских государств и приобрел статус международной организации.

"Мы рассматриваем визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан и Кыргызстан и визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку как попытки дальнейшего сотрудничества в этом направлении и считаем, что они вносят значительный вклад в сплочение тюркского мира",- сказал Кылыч.

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Версия на азербайджанском языке Kılıç: “Azərbaycan Prezidentinin səfərləri türk dünyasının birləşməsinə mühüm töhfə verir”
Версия на английском языке Kilic: Azerbaijani President's visits to make significant contribution to unification of Turkic world

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