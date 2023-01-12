Визиты Президента Азербайджана в Италию всегда воспринимаются в этой стране с большой радостью

Визиты Президента Азербайджана в Италию всегда воспринимаются в этой стране с большой радостью.

Визиты Президента Азербайджана в Италию всегда воспринимаются в этой стране с большой радостью.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Гость выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за оценку роли Италии в развитии связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз.

Гвидо Кросетто добавил, что процессы развития, происходящие в Баку, произвели на них глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества в области энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности и др.